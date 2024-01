Buenas noticias para los amantes del automovilismo en España, durante la mañana de este martes 23 de enero, la Fórmula 1 anunció la creación del Gran Premio de Madrid. Este nuevo circuito estará disponible dentro del calendario oficial a partir de 2026 y se realizará hasta 2035.

A través de un comunicado en su página oficial, la Fórmula 1 logró un acuerdo con las autoridades de IFEMA MADRID para la realización de un circuito completamente nuevo en la capital española. Esta nueva pista será totalmente híbrida, ya que contará con un tramo callejero y un tramo tipo autódromo.

La pista del Gran Premio de Madrid tendrá una distancia total de 5,47 kilómetros, sujeto a la homologación de la FIA y a las especificaciones de diseño finales, además de contar con 20 curvas y un tiempo de vuelta de clasificación proyectado de 1 minuto y 32 segundos.

Se prevé que pueda albergar hasta 110,000 personas, quienes por la ubicación del recinto, podrán transportarse fácilmente desde cualquier punto de la capital española.

“Madrid es una ciudad increíble, con un increíble patrimonio deportivo y cultural, y el anuncio de hoy inicia un nuevo y emocionante capítulo para la F1 en España”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

A pesar del anuncio sobre la llegada del Gran Premio de Madrid en 2026, han surgido dudas sobre si desaparecerá el GP de Barcelona. Hasta el momento no hay ninguna postura oficial sobre este tema y no se descarta la opción de que haya dos circuitos en España, por lo que queda esperar algún pronunciamiento oficial por parte de la FIA y la Fórmula 1.

Hasta 2023, España tuvo una audiencia televisiva total de la temporada de 77 millones, lo que supone unos 3,5 millones por carrera de media y un aumento del 84% respecto al año anterior, esto supone una expansión de mercado para la F1 en los siguientes años.

Let’s go racing in Madrid!

Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT

— Formula 1 (@F1) January 23, 2024