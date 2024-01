El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cedió este sábado 20 de enero el liderato del Tour Down Under en Australia, en la penúltima etapa marcada por el doble ascenso final al Willunga Hill.

El escocés Oscar Onley (Team dsm-firmenich Post) se impuso en la escalada final al galés Stephen Williams (Israel-Premier Tech), que se colocó como líder de la clasificatoria general empatado a tiempo con el ganador de la etapa.

Te podría interesar: Isaac del Toro consigue primera victoria como profesional

El tercer puesto de la general y de la etapa quedó el ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Granadiers), ahora a cinco segundos del maillot ocre.

A la misma distancia se quedó Isaac del Toro, de 20 años, que cedió seis segundos en las rampas del Willunga Hill, una subida de tres kilómetros con un desnivel medio del 7,4%.

El mexicano de 20 años, que obtuvo su primera victoria como profesional en la segunda etapa de esta carrera, también perdió el maillot de mejor joven a favor del escocés Onley. Ahora es cuarto general.

El Tour Down Under, que es ciclismo de ruta, se decidirá el domingo en una etapa de 128,2 kilómetros con final en el Mount Lofty, un puerto de primera categoría.

More from @ISAACDELTOROx1 : "The team helped me a lot and I enjoyed the atmosphere on the road wearing the leaders jersey, an amazing feeling. I will try to recover, be relaxed and tomorrow try again." 2 | 2 #WeAreUAE pic.twitter.com/uN5J3Mc0h0

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) January 20, 2024