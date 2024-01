Luego de tantas especulaciones los organizadores de Coachella han compartido el cartel de su edición 2024. Destacan los nombres de Lana Del Rey, Tyler, The Creator y Doja Cat como headliners.

No Doubt, quien anunció su regreso a los escenarios, es una de las bandas que también estará como acto especial en los dos fines de semana que se realiza el evento..

Algo que llamó la atención es la presencia de talento mexicano como Girl Ultra, Peso Pluma, Santa Fe Klan, Son Rompe Pera, Kevin Kaarl, Latin Mafia y Carín León estarán en el festival que se lleva a cabo en Indio, California.

Además otros latinos como Bizarrap, Young Miko, Hermanos Gutiérrez y J Balvin también dirán presente.

El evento se llevará a cabo durante dos fines de semana: del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril. Para quienes estén interesados en boletos en el portal de Coachella podrán preregistrarse para poder comprar.

Otros de los nombres que aparecen en el lineup son Grimes, Justice, Deftones, Blur, Ice Spice, Jungle, Dom Dolla, Bleachers, Tinashe, Bebe Rexha, Ludmilla, BICEP y más que puedes leer a continuación.

