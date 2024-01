El piloto de Porsche, Pascal Whrlein consiguió la pole durante la clasificación de la Fórmula E en México.

Durante la mañana de este sábado, el piloto alemán de Porsche, Pascal Whrlein se adueñó del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez tras conseguir la Pole en la clasificación de la temporada 10 de la Fórmula E.

JOB DONE! 💪@PWehrlein claims @JuliusBaer Pole Position and ties the Formula E record for most poles on a single circuit!@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/XV5kE3uZzG

— Formula E (@FIAFormulaE) January 13, 2024