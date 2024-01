Luego de que la integrante de “Las Perdidas” compartió en video en el cual muestra estar herida en el rostro tras ser agredida y que Wendy Guevara señalara al prometido de ser el responsable, habla la pareja de Paola Suárez

José de Jesús Castro, presunto agresor de Suárez, dio sus primeras declaraciones tras los señalamientos en los que se le responsabiliza de golpear a la influencer.

En primera instancia, Castro indicó que no se está escondiendo, que no está prófugo y que pondrá una demanda a Paola Suárez por dichos señalamientos.

“Yo no me estoy escondiendo. De hecho estoy aquí afuera de prevención, para poner mi demanda contra la de ella… todo lo que dicen en redes sociales de que yo estoy prófugo y que me estoy escondiendo, pues no es cierto”, declaró en entrevista para León Tok.

Ante el cuestionamiento sobre qué ocurrió para que Suárez terminara en el hospital, el presunto agresor dijo:

“Pues los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”.

Castro indicó que sobre los rumores que apuntan que él la aventó por un balcón no es cierto, ya que él ya estaba afuera de la privada y un guardia vio cuando la influencer presuntamente se arrojó de dicho lugar.

La pareja de Paola Suárez dijo que lo anterior estaría respaldado con las cámaras que hay en el sitio. También reafirmó que el suceso ocurrió entre las seis y siete de la mañana de este 10 de enero.

Por último, dijo temer por su seguridad y la de su familia por presuntas amenazas de muerte que ha recibido de parte de Paola Suárez:

“Temo por mi seguridad y por la de mi familia, por las amenazas que mandan a decir de que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten (…). Ella me amenazó. Ella me dijo que tenía todo el suficiente dinero como para mandarme a matar”.

