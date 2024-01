“A mí no me toques cul*”, dijo la mujer a los empleados que la acusaron por presunto robo; la apodan ‘Lady Aurrera’.

En redes sociales, los internautas han puesto en tendencia a “Lady Aurrera”, apodo que recibió una mujer que agredió a los empleados del supermercado tras acusarla de supuesto robo.

Dicho hecho ocurrió al interior de las instalaciones de una Bodega Aurrera, ubicada en la colonia Las Torres, en el estado de Puebla.

Te podría interesar: Joven encuentra mensaje de auxilio grabado en un huevo; se viraliza

En las imágenes (captadas por testigos y empleados) se aprecia a una mujer que reclamar airadamente a los trabajadores que le piden que se retire y a quienes señaló de presuntamente haberla agredido.

“Me tocas y vas a mam.. A mí no me pegues idiota… A mí no me toques idiota. ¿Por qué me tocas idiota? No me toques cul* porque voy a venir y me voy a pasar de verga”, dijo la mujer a un empleado mientras le daba manotazos.

Previo a esto, los trabajadores acusaron a la fémina por presuntamente robar artículos del supermercado, pero solo le solicitaron que se marchara del lugar, aunque diciendo groserías.

“¡Retirese pin… ratera!”, dijo quien grababa los hechos.

La mujer amenazó a los encargados con volver y traer a sus familiares, además de llamar a la policía para denunciar supuestas agresiones que recibió de parte de los empleados.

Te podría interesar: VIDEO: Brie Larson rompe en llanto tras conocer a Jennifer López

Durante la llamada, la ahora apodada por usuarios de redes sociales como “Lady Aurrera” señaló con quien hablaba que presuntamente los trabajadores le dieron una cachetada y una patada.

Esto causó la risa de los empleados, pero después quedarían más asombrados con la siguiente acción de la mujer, ya que colgó la llamada y se quitó la sudadera que tenía, quedando solo con el brasier.

Lo anterior lo hizo con la intención de demostrar que no tenía artículos escondidos, como sugirieron los trabajadores de la Bodega Aurrera.

Pero la mujer subió más la apuesta y se retiró el sostén, dejando al descubierto sus pechos y reafirmando así que no tenía nada oculto, al menos no en el torso.

El clip se viralizó rápidamente por las redes socio digitales, por lo que ‘bautizaron’ a la mujer con el apodo de “Lady Aurrera”, siendo así la primera del 2024.

Pinche vieja ratera , todavía que la cachan, se hace la ofendida. les digo que las que se pintan el cabello rojo traen el demonio dentro. #LadyAurrera pic.twitter.com/iKCgFBLh3J — EL SOLITO. (@ElsolitoXXX) January 9, 2024

Te podría interesar: Revelan causa de muerte de Sinéad O’Connor

Confunde a ‘Lady Aurrera’ con ‘Herly RG’

Algunos afirmaron que se trataba de la tiktoker ‘Herly RG’, pero la propia influencer desmintió estos dichos.

“Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por qué luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo mmm jajajajaja estoy atacada de risa en fin me hicieron mi día gracias les amo besties (sic)”, escribió la tiktoker en su perfil de X.

Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por qué luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo no mmn jajajajajajjajaaja estoy atacada de risa en fin me hicieron mi día gracias les amo besites 💖 — Herly RG (@herly_rg) January 9, 2024

LEO