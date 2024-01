En redes sociales se viralizó un video que muestra como una mujer arremetió contra un hombre que acaparó varias roscas de Reyes que se elaboran en Costco.

La celebración de Día de Reyes Magos está a unas cuantas horas de festejarse y bajo este motivo es que varias personas han salido a las calles en busca de roscas de reyes para compartir en familia, derivado al pasaje bíblico que se le conoce como Epifania y que marca el fin de la temporada navideña, al conmemorar la visita de los Reyes Magos con el niño Dios-

Sin embargo, tras el alta demanda de dichos panes para esta celebración, los precios y escasez de estos ha sido un problema a la hora de adquirir una.

Y, quienes han sufrido las consecuencias ante dicha situación en estos días, son las personas que cuentan con membresía de Costco, ya que, muy similar a lo que sucedió con los pasteles y galletas que se elaboran en esta tienda, las roscas han sido acaparadas por revendedores, lo que ha provocado la molestia entre el público.

Tan es así que una mujer no dudo en encarar a un hombre dedicado a la venta de postres de Costco.

En el video que se compartió en TikTok se puede apreciar como la fémina camina por el estacionamiento de la tienda e indica que se encontraba muy enojada, ya que había acudido a Costco con la ilusión de comparar una rosca; sin embargo, se llevó una gran sorpresa, ya que no logro comprar un debido a que se habían agotado.

Te podría interesar: León Larregui denuncia agresiones en París

Por lo que enseguida le reclama a un hombre que traía repleto el carrito con roscas de reyes que estaba guardando en su carro.

“Traigo mucho coraje porque vine al Costco y no alcance rosca, mira por gente como esta que se lleva toda la mercancía y uno ya no alcanza”, mencionó la mujer.

En respuesta al ver que la señora estaba grabando, el hombre le respondió:

“Hola, me vas a subir o que, súbelo y me lo pasas, no me da vergüenza, porque, las compré, no me las estoy robando, para eso es la Costco para revenderlo”, refirió el hombre luego de que la mujer señalara que no dejó ninguna rosca para quienes no son revendedores.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y ha generado opiniones polarizadas, por lo que se leen comentarios como:

“Este señor tiene derecho de comprar todo lo que quiera, para lo que sea que lo quiera y Costco se debería de ponerse las pilas para satisfacer la demanda”.

“Se necesita tener el nivel cognitivo muy bajo para pelearse por una chingada rosca de reyes, además el señor las compró para hacer negocio”.

“Buena respuesta del hombre. Costco es venta al mayoreo”.

“Luego una rosca de Costco, tan ricas que las hacen en la panadería de la esquina”.

La verdad es que sí hay que pensar más en los demás. Eso sin duda”.

Mujer le reclama a revendedor del Costco por haberse llevado todas las roscas del Día de Reyes. “Las compré, no me las estoy robando”, le dijo luego de que ella le dijo que no dejó ninguna para quienes no son revendedores. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/sq9RZ2YYYV — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 5, 2024

CSAS