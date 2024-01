El cantante León Larregui denunció a través de redes que fue agredido en París; sorprendió a sus seguidores.

Este jueves el vocalista de la banda de rock Zoé, León Larregui, acaparó la atención en las redes sociales tras una serie de mensajes extraños que publicó en su cuenta oficial de X, en los que aseguró haber sufrido agresiones en París.

En dichos mensajes, el intérprete de “Soñé” denunció haber sido golpeado y humillado en un antro de la ciudad de París, cerca del famoso Museo de Louvre, pues detalló que se encontraba entre las calles Mabillon y Abillon.

Si bien los hechos alarmaron a sus fans, lo que hizo encender las alarmas fue que, las publicaciones del cantante eran confusas, que apenas y se podían entender.

De tal suerte que, muchos asumieron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, pese a ello, el cantante pidió ayuda para proceder legalmente:

“¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro” […] Banda mafia París me acaban de madrear unos putos. Rue Mabillon et rue Abillon”, escribió.

Asimismo, añadió que aparte de haber sido golpeado, sufrió de discriminación y, aparentemente, también habría sido humillado.

“No hay mexican mafia en París? Ósea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”.

“León Larregui”:

