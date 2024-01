David Soul, actor que interpretó a Ken Hutchinson en la popular serie de 1970 Starsky y Hutch, murió el jueves 4 de diciembre a los 80 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado este viernes por medio de un mensaje en su cuenta de X (@DavidRSoul).

“David, amado esposo, padre, abuelo y hermano, murió ayer después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia.

Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”.

David Soul—beloved husband, father, grandfather and brother—died yesterday after a valiant battle for life in the loving company of family. He shared many extraordinary gifts in the world as actor, singer, storyteller, creative artist and dear friend. His smile, laughter and…

— David Soul (@DavidRSoul) January 5, 2024