Se reportan al menos 7 heridos tras un incendio en un edificio de 12 pisos; el incidente desató el caos una vez más entre los habitantes de Tokio, Japón.

Este jueves se volvieron a encender las alarmas en Tokio, Japón, luego de que sé registrará un incendio en un edificio de 12 pisos en el distrito de Nishi-Shinjuku, una de las grandes zonas comerciales de Tokio, Japón.

De acuerdo con medios locales, el siniestro tuvo lugar poco después de las 16:20 -hora local- de este jueves, cuando el departamento de bomberos recibió un informe sobre un incendio en un edifico en la zona.

Ante la llamada de auxilio, más de 30 camiones de bomberos y otros vehículos participaron en las labores para extinguir el incendio, que se prolongó por aproximadamente dos horas y lograron controlar las llamas.

Y, aunque se desconoce las causas del hecho, se detalló que la Policía Metropolitana está llevando a cabo una investigación para determinar los motivos exactos del incendio, que probablemente se habría originado a causa de una explosión, en una habitación del tercer y cuarto piso del edificio que alberga espacios habitacionales.

Asimismo, se mencionó que hasta el momento no se reporta ningún deceso, solo 7 personas que resultaron heridas, sin embargo, no es la cifra oficial, ya que todavía no se ha dado a conocer si existen personas atrapadas en el edificio.

Algo que destacar es que, este incidente se suma a los varios hechos que han ocurrido durante el Año Nuevo en Japón, como los son: el sismo de 7.6 y sus réplicas, la alerta de tsunami y los aviones que chocaron en el aeropuerto.

Japan is experiencing disaster after disaster.

According to NHK, a 12-story building in Nishi-Shinjuku is ablaze, resulting in seven reported injuries. #Japan #Tsunami #Tokyo #Yamanote #JapanesePolice #Earthquake #Akihabara #NewYear #NishiShinjuku #Fire pic.twitter.com/3RGiFkx3Ma

— Anees Khan Tareen (@anees_tareen) January 4, 2024