La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer el pasado 29 de diciembre de 2023 que el Gobierno de Sudáfrica presentó formalmente una denuncia en contra de Israel por “genocidio”. El país perteneciente a los BRICS acusa de la matanza indiscriminada en contra de la comunidad palestina en Gaza.

Mediante un escrito, Sudáfrica señaló que Israel está realizando actos de “carácter genocida, ya que van acompañados de la intención específica requerida de destruir a los palestinos de Gaza”, además de que sus acciones militares violan los acuerdos de la “Convención del Genocidio”.

Recordemos que el pasado 7 de octubre de 2023, el gobierno sudafricano rompió relaciones diplomáticas con aquella nación y había advertido que iniciaría un proceso legal por los actos de guerra que han ocurrido en los últimos meses.

Debido a esto, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores señaló que el país africano está “colaborando con un grupo terrorista que pide la destrucción de Israel”, por lo que la tensión diplomática entre ambas naciones ha ido en aumento.

A través de un comunicado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dieron a conocer las primeras fechas en las que se llevarán a cabo las audiencias públicas por este caso. El próximo jueves 11 de enero los representantes de Sudáfrica comparecerán ante el juez, mientras que la defensa israelí lo hará el viernes 12 de enero.

Recordemos que la CIJ es el principal órgano de justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con el anuncio de las audiencias públicas, el país africano pidió establecer medidas regulatorias a Israel para detener la matanza de palestinos mientras se lleva a cabo el caso.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by #SouthAfrica in the case #SouthAfrica v. #Israel on Thursday 11 and Friday 12 January 2024. Watch live on @UNWebTVhttps://t.co/kHMCQklbfQ pic.twitter.com/t8Pgf5T4Ly

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 3, 2024