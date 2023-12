La próxima semana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados sostendrá una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.

El líder priista en San Lázaro exigió el fin de semana la comparecencia de la funcionaria luego de conocerse el enfrentamiento entre pobladores de Texcatitlán, Estado de México y presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana y que terminó con la muerte de 14 personas.

“Todos los políticos de este país, los 500 diputados, deberíamos de estar hablando de seguridad y no abandonar al pueblo, porque si no lo hacemos, el pueblo se siente abandonado”, dijo Moreira.

Enfatizó que ni hay voluntad ni hay coordinación para combatir la inseguridad en el país y “todos les echan la culpa a los otros”.

Moreira aseguró que estuvo recientemente en algunos estados del Bajío y del occidente y los alcaldes le comentaron que ni el gobierno estatal los invita a reuniones de trabajo ni se reúne el consejo de seguridad.

“¿Hay compromisos, tareas, metas, minutas o cumplimiento de objetivos? No, nada. Cuando a mí me tocó eso se planeaban objetivos, disminución de homicidios, disminución de robos, te planteabas objetivos criminales; ahorita no hay coordinación.

“Y tercero. No hay presupuesto. Creo que es un mal argumento eso de que habiendo presupuesto no mejoraba la seguridad, pues no habiendo presupuesto estamos condenados a la inseguridad. Las policías municipales, muchas de ellas, ya no tienen patrullas, los policías no tienen uniformes y cuarto elemento: los políticos no hablan de seguridad”, lamentó el líder priista.

En Tamaulipas el gobernador está siendo omiso y por lo tanto es cómplice, lo de Celaya con el asesinato de cinco jóvenes ya se olvidó, al igual que lo acontecido hace meses en Lagos de Moreno también con un grupo muchachos.

Los políticos, expresó Moreira, deben de hablar de seguridad, decir qué está mal, expresar lo que pasa en Guerrero, donde el narcotráfico, para recuperar sus ingresos, es quien está vendiendo los materiales para la reconstrucción.