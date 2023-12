Residente, rapero y exitegrante de Calle 13, condenó el “genocidio” contra la población civil de Palestina y pidió unirse para exigir un cese al fuego inmediato.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram (@residente), René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, dijo también que por lo ocurrido en ese país pospuso el lanzamiento de su nuevo álbum, cuya salida estaba prevista para este año.

“Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina.

No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante eso”.

Pérez Joglar llamó a buscar información sobre Palestina y denunciar “el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil”.

“Me pregunto… ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada?

¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza“.

El intérprete de “La vuelta al mundo” manifestó que durante la premiación de los Grammy le entristeció que nadie hablara sobre el tema y pidió a sus colegas no tener miedo a ser cancelados por apoyar a Palestina.

Asimismo, señaló que se avergüenza de una línea de su canción “Atrévete” en la que hace referencia a Palestina y explosiones.

“Cuando yo de chamaquito escribí Atrévete no tenía ni puta idea de lo que pasaba en Medio Oriente, me salió esta línea que ya está cancelada ‘Va a explotar como palestino’, me da una vergüenza cabrona haberla escrito”.

Finalmente, Residente indicó: “cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina”.

RM