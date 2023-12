Si no había sido suficiente con los récords que Barbie (Greta Gerwig, 2023) rompió en los números de taquilla y desbancando las ideas que teníamos de ‘blockbuster’, ahora deslumbra a todos con sus nominaciones a los Critics Choice Awards, donde acumulo 18 de ellas, quebrando así cualquier otro récord habido dentro de estas premiaciones a lo largo de sus 29 años de historia.

Por su parte, Oppenheimer, de Christopher Nolan y Poor Things, de Yorgos Lanthimos consiguieron, cada una, 13 nominaciones, entre ellas una a mejor cinta. Pese a que suenan a “muchas nominaciones”, no lograron alcanzar la marca de catorce postulaciones que aún mantienen Everything Everywhere All At Once (2022) y The Shape of Water (2017).

Por otro lado, los otros títulos que también compiten a mejor película son: Killers of the Flower Moon, American Fiction, Maestro, Past Lives, Saltburn, The Color Purple y The Holdovers.

Joey Berlin, CEO de los Critics Choice Awards, declaró: “Estamos muy emocionados de celebrar los destacados proyectos de este año, las actuaciones y a toda la gente que hizo posible la edición anual número 29 de estos premios. Este año vio un número increíble de blockbusters exitosos y hermosas historias traídas a la vida a través de estas excepcionales películas”.

"Barbie" leads this year's film contenders earning 18 Critics Choice nominations, including Best Picture, Best Director for Greta Gerwig, Best Actress for Margot Robbie, Best Supporting Actor for Ryan Gosling, and Best Supporting Actress for America Ferrera.@barbiethemovie… pic.twitter.com/iJ45mKZFpq — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) December 13, 2023

Las nominaciones de Barbie

Además de mejor película, el éxito de Warner Bros. y Greta Gerwig consiguió nominaciones en las categorías de:

Mejor actriz: Margot Robbie

Mejor actor de soporte: Ryan Gosling

Mejor actriz de soporte: America Ferrera

Mejor actriz joven: Ariana Greenblatt

Mejor ensamble artístico

Mejor director/a: Greta Gerwig

Mejor guión original: Greta Gerwig y Noah Baumbach

Mejor cinematografía: Rodrigo Prieto

Mejor diseño de producción: Sarah Greenwood y Katie Spencer

Mejor edición: Nick Hoy

Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran

Mejor peinado y maquillaje

Mejor comedia

Mejor canción: “I’m Just Ken”

Mejor score: Mark Ronson y Andrew Wyatt

