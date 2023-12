El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hacer comentarios sobre la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque tiene que ver con el proceso electoral.

“No. No opino de eso, les ofrezco una disculpa, porque tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a las autoridades”, expresó el mandatario durante su conferencia matutina.

Ayer, los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Alfredo de la Mata Pinzón pidieron públicamente al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dejará su cargo por no estar de acuerdo con las decisiones que ha tomado, tanto en el área adminstrativa como jurisdiccionales.

Ante la presión, Rodríguez Mondragón abandonó la sesión del Tribunal y anunció que el lunes próximo dará a conocer su decisión al respecto.

A pesar de la insistencia porque respondiera sobre el tema, López Obrador prefirió divagar sobre la importancia de la democracia efectiva, que no sea una fachada ni una simulación en la que domina domina una oligarquía con fachada de democracia.

También prefirió hablar sobre la invasión de Estados Unidos a México y “lo bien que se portó Abraham Lincoln con nosotros” porque se opuso al ataque.

Insistió en que a la sociedad ya no se le puede engañar por mucho control y manipulación que haya de los medios de comunicación “por parte de los corruptos, de los antidemocráticos, ya no funciona, eso ya no tiene un efecto”.

Por eso, diagnosticó el presidente, no hay una oposición creciente, porque no han querido entender que ha habido cambios, sobre todo la mentalidad del pueblo y no han entendido los reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos.

