A unos meses de la elección presidencial y en medio de las precampañas, estalló una crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un intento de quitar de la presidencia a Reyes Rodríguez Mondragón.

El titular del Tribunal Electoral, acusaron la mayoría de magistrados, huyó de la sesión de ayer, luego de que le solicitaran presentar su renuncia.

Tras culminar la discusión del orden del día, se sometió a discusión un punto de acuerdo para valorar su permanencia al frente del máximo órgano de justicia electoral del país.

Al tomar la palabra, Rodríguez admitió que Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata le solicitaron presentar su renuncia; sin embargo, señaló que no veía justificación para aceptar su petición y les pidió que le dieran tiempo hasta el próximo lunes para tomar su decisión.

De concretarse la renuncia de Reyes Rodríguez, se plantea que Mónica Soto podría ser propuesta como la nueva presidenta del Tribunal Electoral y tener el consenso de la mayoría de magistrados.

Soto apareció recientemente en una fotografía con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y representante de Morena ante el INE, por lo que se le considera cercana a la autoproclamada Cuarta Transformación.

Además, se le ha señalado como cercana a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, quien desde el Máximo Tribunal ha apoyado los temas de la 4T.

Acusan huida

Los magistrados acordaron un receso de 15 minutos para retomar el debate de la sesión de ayer, pero a la sala del Pleno ya no regresó el presidente del Tribunal Electoral ni la magistrada Janine Otálora.

La magistrada Otálora señaló que “por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura de un país con dinámicas democráticas”.

Al no existir quórum para retomar la sesión, los tres magistrados, que pidieron la renuncia del presidente del Tribunal Electoral, fijaron posicionamientos y lo acusaron de perder la gobernabilidad del organismo.

La magistrada Mónica Soto señaló que también la sesión privada, que se llevó a cabo durante el receso de 15 minutos, “el magistrado presidente se levantó de su silla, huyó del Pleno, salió molesto. No tenemos claridad, no tenemos certeza, no tenemos garantías”.

Por su parte, Felipe de la Mata apuntó que Reyes Rodríguez “huyó del tribunal y de su Pleno, faltó a su palabra y todos lo vieron; pedimos diálogo y huyó”.

A su vez, el magistrado Felipe Fuentes informó que el presidente del TEPJF les pidió que dejarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviniera en el asunto de la solicitud de renuncia.

Sin embargo, Fuentes señaló que se acordó que prevaleciera la autonomía de decisión del Tribunal Electoral y le recordó a su presidente que no puede ejercer ese cargo como si fuera un “feudo” y, ante la falta de liderazgo y consenso, le pidió que se separe del cargo de inmediato.

La magistrada Mónica Soto expresó que la ausencia del presidente para retomar la sesión era una falta grave a la Constitución.

“Señor presidente dé un paso a un lado, regrese a ser un digno integrante de este Pleno y deje de lado la Presidencia. No podemos dar la espalda y salir por la puerta de atrás, cuando México y el proceso electoral nos llama”, señaló.

La magistrada Soto puso en altavoz una llamada con Reyes Rodríguez en la que esté le comunicó que no se reanudaría la sesión y le reiteró que el lunes fijaría posicionamiento sobre su renuncia.

“Me hizo una llamada el señor presidente, la tomé, no era privada, lamentablemente no fue posible dialogar vía telefónica”, dijo y acusó que la convocatoria a reanudar la sesión no era de “amigos”, sino con carácter jurisdiccional, por lo que el titular del TEPJF violó la Constitución.

FRASES

“Huyó del tribunal y de su Pleno, faltó a su palabra y todos lo vieron; pedimos diálogo y huyó”

Felipe de la Mata

Magistrado electoral

“Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión al no haber condiciones para dialogar”