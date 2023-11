“Esas acusaciones son falsas, incorrectas, inexactas. Es un intento de socavar el trabajo de la Presidencia de la COP28. ¿Ustedes piensan que Emiratos Árabes Unidos o yo necesitamos de la COP o de la presidencia de la COP para establecer acuerdos o relaciones comerciales?”

“Nunca, nunca he visto estas formulaciones, nunca las he usado. A veces me dicen que tengo que hablar con los Estados y las compañías de petróleo y gas para presionarlos y a veces me dicen que no puedo hacerlo”

Presidente de la petrolera emiratí Adnoc

Antes del inicio de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubái, el presidente emiratí Sultán Ahmed Al Jaber, negó ayer querer usar su posición al frente de las negociaciones contra el calentamiento global para promover proyectos petroleros de su país, como afirman documentos revelados esta semana.

Al Jaber, muy criticado durante meses por oenegés y parlamentarios occidentales por su doble papel de jefe de la COP28 y de la petrolera emiratí Adnoc, defiende una línea que califica de realista y dice querer ser un puente entre el Golfo y los países que exigen la salida rápida del petróleo.

Pero los numerosos documentos revelados el lunes por el grupo de investigación Centre for Climate Reporting y la BBC lo ponen en duda.

Los documentos, transmitidos por un “denunciante”, son informes destinados a Al Jaber donde aparecían los temas que tenía que abordar con representantes de gobiernos extranjeros en reuniones que trataban sobre la COP.

Esos informes contenían menciones a las dos compañías que dirige, Adnoc y la empresa de energías renovables Masdar, y se usaron en reuniones con casi 30 países.

En ellos se hablaba de la presencia de Adnoc y Masdar en el país en cuestión y de su potencial comercial, como en el caso de un proyecto de suministro de diésel y queroseno de Adnoc en Kenia o un proyecto petroquímico de Adnoc en Brasil.

DURO GOLPE

La Presidencia de la COP28 no puso en duda la autenticidad de los documentos, que suponen un duro golpe para la imagen de Al Jaber.

Negociadores de casi 200 países debatirán en público y en privado en Dubái si hay que mencionar explícitamente el petróleo y el gas en las decisiones oficiales, lo que ninguna COP logró hasta ahora.

Varios senadores estadounidenses, liderados por el demócrata Sheldon Whitehouse, que llevan meses denunciando la influencia de grupos de presión en la COP, consideraron que estas revelaciones cuestionan “la integridad de toda la conferencia”.

El climatólogo estadounidense Michael Mann pidió la renuncia inmediata de Al Jaber o un boicot a la COP28.