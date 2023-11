Ivana es una artista originaria de Nuevo León quien en 2021 decidió que la palabra “Ausente” la definía. En aquel año conversamos sobre lo que quería compartir y a dos años de esa charla el crecimiento de ella ha sido interesante.

Este 2023 ha decidido lanzar su álbum debut el cual tituló Me da miedo que escuches esto en el que ha logrado vencer algunos miedos como el cantar ante un público pero que le ha generado otros.

“Es difícil siempre el primer álbum. Definitivamente pasé por mucho estrés ya que lo trabajé durante dos años. Tras el lanzamiento de Ausente me plantee el publicar un álbum. Estuvimos trabajándolo. Fue pesado pero bonito porque fue mucho escribir, grabar y aprender”, compartió Ivana en entrevista con 24 HORAS.

Aunque la cantante es de pocas palabras, ella sabe que ha tenido muchos aprendizajes a sus apenas 24 años. De igual forma el ser parte de una generación de músicos que externan sus sentimientos sin ninguna culpa.

“He aprendido mucho y definitivamente he superado miedos. En esos años fueron de superar muchas cosas como el cantar en público, cosa que no me veía haciéndolo. Pero se logro.

“Estoy más emocionada de cantar en vivo en este último minitour. Es sentirse acompañada y ya no me pongo nerviosa como antes. Ahora estoy más emocionada que nerviosa”, agregó.

El título del disco dice mucho del sentir de Ivana pues ahora el miedo es si sus canciones lograrán llegar más allá de su fandom.

“Me da miedo que escuches esto son canciones muy personales y de temas que no le contaría a cualquiera. Por eso también me dio miedo soltar esas cosas tan personales.

“Es mi primer álbum y eso implica el tener miedo de que escuchen lo que hago y es que también implica el cómo van a reaccionar si bien o mal o hasta si no lo hacen”, comentó.

Finalmente, Ivana se alista para un 2024 lleno de conciertos y uno de los eventos en los que estará es el Pal Norte.

“Espero para 2024 crecer mucho y aprender más. Seguir esforzándome para crecer. Estoy poniendo en practica disfrutar. Estoy demasiada enamorada de mis canciones y por eso lo cierro orgullosa”, conlcluyó.