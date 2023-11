La música independiente siempre ha sido un sector en el que la precarización se ha hecho presente y es que aunque las personas tienen proyectos interesantes siempre hay un tema de por medio: el dinero o las pocas oportunidades. Aunque esta es una limitante, muchos artistas no se dan por vencidos y siguen presentando su arte al público, una de ellas es Luisa Almaguer.

La cantante, actriz, cineasta y activista de la Ciudad de México se ha hecho de un hombre en los últimos años. Miljillo (2017) y MATARONOMATAR (2019) han sido los lanzamientos que ha tenido. De este último el tema “Azotea” y “Hacernos Así” le dieron más foco ya que en este alza la voz sobre la situación de las personas trans.

Pero ahora Luisa está lista para presentar su próximo material el cual ha titulado Weyes. De este se han desprendido “Wey” y recientemente “Una perra”. Originalmente el LP iba a ser lanzado en octubre de este año pero por la economía actual- refiere la artista- ha sido retrasado.

Por si te lo perdiste: ¡Oficial! Ruido Rosa anuncia su separación después de 18 años

“Es muy difícil. A veces digo ‘¿que chingados estoy haciendo?’ o ‘ya no sé si me alcanza para esto’. La energía para estar en el estudio, para grabar, para cantar y demás sigo estando muy dispuesta. Me encanta y es algo a lo que quisiera dedicarme toda la vida.

“Desde el inicio he estado sola (sin management) pero en general es bastante difícil para todo el mundo en el arte o en la música, sobretodo con las plataformas, pues el dinero nos debería corresponder a nosotras, nosotres”, mencionó Luisa Almaguer en entrevista con 24 HORAS.

Bajo la producción de Santiago Mijares, Almaguer tiene 9 canciones para este LP que se espera sea lanzado en 2024. Además, compartió de qué va el álbum ya que está inspirado en sus experiencias.

“‘Wey’ habla sobre mi experiencia con los hombres. En general de eso va el disco ¡wow, qué sorpresa este es otro más de esos! La rola, pues es un poco eso como el amor y la manera en la que queremos ser amadas muchas de las que formamos parte de la disidencia sexual, mujeres trans en particular”, compartió.

Y es que a pesar de los límites que existen en la industria musical cuando se es independiente, Luisa Almaguer considera que el público la ha motivado a seguir, pues estos se identifican con su mensaje.

“Hay una crisis muy intensa. Si Massive Attack dijo que no tenía para pagarse una gira pues ahora imagínate una artista como yo.

“No es imposible ya que puedo seguir haciendo lo que lo que me gusta. Esto es para ir acompañando a la banda que me sigue y me escribe cada que sale algo. Eso es lo que más me entusiasma, la banda que lo entiende, que se identifica, siente algo y se emociona con la música”, agregó.

La también actriz espera que con este próximo álbum logre avanzar más y también destaca que en la música hay una desigualdad.

“Hasta ahora puedo decir que lo que estoy haciendo vale la pena. Es un precio alto y espero que con este disco pueda lograr tener un equipo más grande o invoquemos que haya equipo de booking o management porque sola no he podido, está difícil la verdad.

“Esa misma situación hace que la desigualdad y que la onda de la música esté así. Está en todo el mundo y de repente la salud mental es algo delicado y balancearlo con la alimentación, sacar el disco, estar bien y pues una no puede con todo. Pero ahí vamos poco a poco con mucha paciencia”, complementó.

Proyectos alternos y su evolución

A Luisa Almaguer la hemos visto personificar a “La Virgen del Sexo”, ser parte del podcast Mexicas (antes Mechicxs), actuar en diversos proyectos, entre ellos Huesera de Michelle Garza Cervera pero esto no es suficiente pues aún hay obstáculos a los que se ha enfrentado que van desde lo económico hasta por ser mujer trans.

“Es un poco abrumador estar en otros proyectos porque luego no ves resultados en general o en lo económico. Aunque esté haciendo muchas cosas esto no se traduce a una ganancia o a que cambie la precarización en la que podemos estar.

“A pesar de estar en una película con nominaciones al Ariel le batallo mucho porque la banda no está preparada para actrices trans, morenas, que piensen o que se salgan de la caja. Siguen prefiriendo castear a hombres para encarnar a personajes trans, me acaba de pasar con una serie.

“No es que falte talento o que no estemos preparadas, simplemente una vez los que están arriba todavía le tienen miedo, le huyen bastante. Y es por ello que siguen prefiriendo a talentos cis, blancos y nepobabys que seguimos viendo en las series que hay de oferta”, relató.

Adicional a esto la interprete de “Básica” tiene un proyecto que involucra la historia de Israel Ramírez, mejor conocido por el proyecto Belafonte Sensacional. Y es que considera a este como uno de sus proyectos más importantes.

“Ha sido cuatro veces más difícil que una mujer trans como yo pueda sacar un proyecto de cine como el que estoy preparando con el Belafonte Sensacional que un disco. Queremos estar en el cine y ocupar espacios que nos merecemos. Se sigue haciendo la chamba buscando el sueño.

“Tengo tres años trabajando en esta película con el actor que se llama Gabino Rodríguez que es un actor de teatro y con Luisa Huertas que es impresionante.

“Hemos filmado en periodos pues cuando hay dinero para hacerlo. Es una docuficción sobre Belafonte y el amor que le tengo. Ahí vamos con la película, ahí es donde estoy más perdida y más alejada me siento de que se pueda lograr. Afortunadamente me siento apoyada con aliados de este proyecto que tal vez no genere dinero”, adelantó.

Por si te lo perdiste: Estos son los mejores memes tras el anuncio del nuevo… ¿GTA VI?

Finalmente, Luisa Almaguer hace un balance sobre lo que ha sido su carrera en la que ha tenido altibajos. Destaca que su voz ahora es más visceral y que la red de apoyo le ha ayudado en momentos complicados que ha vivido.

“Me encanta todo lo que ha pasado a pesar de las dificultades y que la vida ha estado cabrona. Cumplo 32 este año y es otra etapa. Me siento más segura de mi misma y siempre es una chamba de todos los días.

“La full band me arropa mucho y me conmueve que hay gente que quiera tocar conmigo. Desde 2019 fue lo último que presenté algo. Ahora que sacamos estas rolas se ha reforzado el público que está en espera.

“La gente que va a las tocadas encuentra algo distinto y mi voz ahora es más visceral y me gusta porque es más catártico”, concluyó.