El jugador de los Bills, Taylor Rapp el pasado domingo sufrió una lesión en su cuello durante el partido de la semana 11 que disputó contra los Nueva York Jets tras recibir un choque el cual lo obligo a salir del terreno de juego en ambulancia.

El defensivo se lesionó durante una jugada que ocurrió en el segundo cuadro mientras estaba impidiendo la recepción de un pase.

En el video que ha sido difundido por medio de las redes sociales, se observó el momento en el que el jugador chocó contra su compañero Taron Johnson casco con casco, lo que provocó que el cuello de Taylor saliera lesionado después de que se doblara.

Tras el golpe, Rapp se sostuvo de pie, sin embargo, momentos después se agarró la cabeza para después decidir tirarse al pasto en donde de forma inmediata recibió la atención de los paramédicos de su equipo.

Momentos más tarde, sus compañeros se hincaron con una rodilla en el césped; segundos después lo inmovilizaron y lo subieron a la ambulancia.

#Bills Taron Johnson & Taylor Rapp injuries.

Johnson gets hit by Rapp & goes down, presents with a fencing response, immediately taken back to the locker room for a concussion check. His day is likely done.

Rapp looked to suffer a neck injury, possible stinger, backboarded off. pic.twitter.com/K2UAoRBZ8X

— Banged Up Bills (@BangedUpBills) November 19, 2023