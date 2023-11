Después de su exitosa primera temporada, los fans estuvieron a la expectativa de los anuncios del estreno de la segunda temporada de la serie de Marvel Studios titulada “What If…?”, ahora de manera oficial, Disney Plus dio a conocer su fecha de estreno.

Esta segunda temporada, que tratará nuevamente sobre el “¿Qué pasaría si…?”, de diversas de las historias más famosas de Marvel, se estrenará el próximo viernes 22 de diciembre de este año, de igual manera contará con un total de 9 episodios, pero esta vez habrá una sorpresa especial para todos los fans.

A través de la cuenta oficial de X de Disney Plus, se reveló el tráiler oficial de la segunda temporada de “What If…?”, donde también se anunció que los capítulos se estrenarán día tras día, siendo totalmente diferente a lo que ocurrió durante la primera temporada, en donde cada episodio se estrenó cada semana.

Recordemos que el último episodio de esta serie concluyó con la captura de Ultron Supremo manejado por el doctor Zola y de Killmonger, quienes se estaban peleando las gemas del infinito y quedaron encerrados en un universo de bolsillo vigilado por el Doctor Strange Supremo.

Estos son los posibles capítulos que se han manejado para esta segunda temporada:

Things have gotten a little twisted in the Multiverse…

All new episodes of Marvel Studios’ #WhatIf are coming to #DisneyPlus on December 22. Unwrap one episode every day for nine consecutive days as our gift to you! pic.twitter.com/t6hQ6L5AnZ

— Disney+ (@DisneyPlus) November 15, 2023