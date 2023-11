Chocan senadores por donaciones a Guerrero

El banderazo de salida de un camión con supuesta ayuda para los damnificados de Otis en Guerrero que hizo la bancada de Morena con su dirigente nacional, Mario Delgado afuera del Senado, ocasionó un nuevo enfrentamiento entre la mayoría legislativa y senadores de oposición.

“Yo fui de esas Senadoras que firmó el documento para que se me descontara de mi salario para donar a Guerrero y también fui de esas Senadoras que fui y dejó víveres al centro de acopio, y el día de hoy Mario Delgado en su presencia en el Senado fue a dar banderazo de salida a los víveres que están en ese centro de acopio. Éste no es el centro de acopio de Morena, ésta no es la caja de recaudación de Morena”, acusó la senadora del PRI, Claudia Anaya.

Y demandó, “tengan vergüenza, tengan dignidad, váyanse a una plaza pública. Son unos corrientes y unos vulgares”.

El coordinador de los senadores del PRI y senador por Guerrero, Manuel Añorve, dijo que él no aceptaba “que Mario Delgado venga, politice y ofenda, y que Mario Delgado trate de ganar la fotografía con banderazos para el destino del centro de acopio. Eso es lo que yo no puedo aceptar”.

En tanto la senadora Claudia Balderas, la misma que golpeó a su colaboradora en al patio del Senado y dejó de pagar seis meses de renta, aseguró desde la tribuna del Senado que los morenistas no dieron diez días de salario, “nosotros dimos un mes de salario, la bancada de Morena, los Senadores de Morena sí somos personas preocupadas por la ciudadanía de Guerrero y no andamos haciendo shows mediáticos y no andamos haciendo politiquería”.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, urgió la creación de una comisión “que investigue si el camión va a llegar a su destino, porque es muy probable que lo desvíen para robarse esos víveres”.

En respuesta la senadora de Morena, Antares Vázquez acusó que, “en tiempos de zopilotes electorales, claro que les cala que el grupo parlamentario de Morena haya reunido despensas y víveres con las dietas de las y los Senadores de Morena, eso les cala”.

Sin embargo, la panista Kenia López no se dejó e hizo un llamado a que “si alguien quiere donar no lo haga a través de la mayoría de Morena, se van a robar algo, seguro, ahí están todas las cosas que han hecho terriblemente mal”.

Ante ello la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aclaró que los víveres enviados en el camión no salieron del centro de acopio, que se abrió al público en general.

“Nosotros aceptamos donar un mes de nuestro salario y el día de hoy los víveres, las despensas y los recursos que se han ido a Acapulco, Guerrero, son producto del donativo del mes de salario del grupo parlamentario de Morena”, refirió.

