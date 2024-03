“Nosotros no tenemos miedo a la inversión privada”, aseguró el candidato a jefe de gobierno del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, al proponer modelos de inversión privada en tema de agua.

En encuentro con integrantes del Club de Industriales, el abanderado de la coalición ‘Va por la CDMX’ se pronunció a favor de privatizar el agua, al asegurar que el dinero público para su inversión es insuficiente.

“Lo quiero decir clarito: nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada (…) uno de los puntos que vamos a hacer en el tema del agua es hacer modelos públicos, privados, porque no hay otra solución. No hay dinero público que alcance”, aseguró Taboada al sostener que “esas son de las alternativas y de las soluciones que le van a dar viabilidad”.

Por si no lo viste: Oposición hace uso político del agua: asegura Batres que no hay emergencia

“Nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada”, aseguró el candidato a jefe de gobierno, Santiago Taboada (@STaboadaMx), al proponer la privatización del agua para cubrir su abasto.https://t.co/xLnvZKrD4H 🎥: Especial pic.twitter.com/fuG47CmYdn — @diario24horas (@diario24horas) March 8, 2024

En este sentido, el alcalde con licencia refirió un 37% de merma de agua a casusa de fugas en la Ciudad de México.

“El tema del agua no lo vamos a resolver negándolo y diciendo ‘no es cierto, no hay una crisis de agua’. En 27 años, el 37% del agua se va en fugas. Si eso no es una tragedia de mal Gobierno entonces díganme qué es”, comentó Taboada.

Por si no lo viste: En la CDMX no hay incentivos ni certeza para invertir: Taboada

Adicional en su encuentro con empresarios, el exalcalde abordó el tema del comercio informal y la extorción a comerciantes.

“El comercio informal es una realidad, no es tan informal porque tributa, pero tributa mal. Hacen triple tributación: al gobierno, a la policía y a la delincuencia. Ellos pagan piso (…) hoy dicen ‘prefiero tener menos, pero estar regulado’”, aseguró.

LDAV