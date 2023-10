Un jonrón del cubano Adolis García en el undécimo inning le dio este viernes un triunfo a los Rangers de Texas de 6×5 sobre los D´Backs para salir al frente 1-0 en la Serie Mundial de béisbol.

En un partido de alta tensión, su compañero Corey Seager había empatado el encuentro a cinco carreras con un batazo similar.

El triunfo fue para el relevista dominicano José Leclerc (1-0) y el revés para el también apagafuegos Migel Castro (0-1).

“Estaba pensando en hacer un buen turno al bate y simplemente darle la victoria a mi equipo”, dijo García. “Fue un momento emocionante. Estaba mirando dentro del dugout, mirando a mis compañeros de equipo. Feliz. Feliz”.

El segundo partido de la serie al mejor de siete encuentros está pactado para este sábado en el mismo escenario de Arlington (Texas).

Los Rangers marcaron primero en el mismo primer inning por boleto a Seager y doblete del novato Evan Carter, quien también anotó después por cañonazo impulsor del cubano García.

El jardinero cubano igualó el récord de David Freese en unos playoffs de 10 años con su carrera número 22 impulsada en la postemporada de 2023.

El MVP de la Serie de Campeonato en la Americana también estiró su racha de juegos consecutivos con una impulsada a siete, igualando la segunda racha más larga de la historia.

Sacando provecho de su velocidad, los D´Back remontaron en el tercero y se fueron arriba 3×2 por sencillo dentro del cuadro de Alek Thomas, imparable del veterano Evan Longoria y triple barredor de bases del novato Corbin Carroll, quien anotó también por jugada de selección en batazo del dominicano Ketel Marte.

Pero la paciencia de los Rangers surtió efecto y llegó el empate 3-3m luego de dos outs al llenar las bases con doblete de Carter y boletos a Seager, García y Mith Garver, el de este último remolcador.

Acto seguido, los D´Backs se fueron al frente (4×3) al cierre del cuarto por bambinazo de Tommy Pham y en el quinto fabricaron otra (5×3) por sencillo de Geraldo Perdomo y doblete de Marte.

Eso fue todo para Eovaldi, quien se fue luego de permitir cinco carreras y seis imparables con ocho ponches en cuatro y dos tercios de entradas.

Eovaldi, quien entró al juego con marca de 4-0 en los playoffs de este año, al irse sin decisión no pudo igualar al estelar zurdo Randy Johnson, de los campeones D´Backs del 2001 ante los Yankees, el único con cinco triunfos seguidos en una sola postemporada.

This homer gets better from every angle. #WorldSeries pic.twitter.com/3xvYVCz51F

— MLB (@MLB) October 28, 2023