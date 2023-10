El piloto de Red Bull, de 26 años, Max Verstappen, logró la Mini Pole Position para el Gran Premio de EU, mientras que el piloto mexicano, Sergio “Checo Pérez” arrancará en séptimo lugar.

Este sábado se llevó a cabo el Sprint Shootout del Gran Premio de EU 2023 de la F1, para definir la parrilla de salida de la Carrera Sprint que se disputará este domingo en el circuito de las Américas en Austin, Texas.

Si bien, durante el primer día de actividades, Charles Leclerc de la escudería Ferrari fue quien logró la ‘pole position’ para la competencia de este 22 de octubre luego de que Verstappen tras las primeras prácticas y las clasificación del GP obtuviera un decepcionante sexto lugar; este sábado el piloto neerlandés se llevó la Mini Pole Position.

Con esta posición el coronado campeón del mundo por tercer año consecutivo, desquito los resultados obtenidos este viernes.

Ya que, el piloto de Red Bull superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largará el domingo en la ‘pole’ del Gran Premio, y al británico Lewis Hamilton (Mercedes) en 55 y 69 milésimas respectivamente.

Los dos McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri ocuparon el cuarto y quinto lugar, delante del otro Ferrari, del español Carlos Sainz.

Mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), partirá en la séptima posición por delante del segundo Mercedes del británico George Russell. El Top 10 se completa con el tailandés Alex Albon (Williams) y el francés Pierre Gasly (Alpine).

El GP de Estados Unidos, decimoctava etapa de la temporada, es la quinta prueba este año que cuenta con un formato esprint. Con las carreras esprint, las clasificaciones del Gran Premio se adelantan al viernes y determinan la parrilla del GP del domingo.

Sólo los ocho primeros de esta carrera esprint suman puntos (desde ocho para el primero a uno para el octavo).

For the third time this season, Max Verstappen bosses #F1Sprint shootout, but only just! 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/5nwSLWdiMS

— Formula 1 (@F1) October 21, 2023