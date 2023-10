Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y del futbol inglés, murió este sábado a los 86 años.

La noticia fue dada a conocer por el club a través de un comunicado en el que extendió su pésame a familiares y amigos del exfutbolista.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, de 86 años, uno de los verdaderos grandes del Manchester United y de la historia del futbol inglés”.

Charlton sobrevivó al desastre aéreo de Múnich, en el que murieron 23 personas, entre ellas ocho de sus compañeros.

Además, previo a la Copa del Mundo de 1966, fue nombrado Jugador del Año de la Asociación de Escritores de Futbol y futbolista europeo del año.

En ese año conquistó con la selección inglesa la Copa del Mundo y en 1968 la Copa de Europa con el Manchester United.

En junio de 1984, se convirtió en director del United y diez años más tarde fue nombrado caballero.

As long as football is played, Sir Bobby Charlton will never be forgotten. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

Tras su fallecimiento, figuras del deporte y equipos de futbol expresaron sus condolencias en redes sociales:

“El mejor jugador de fútbol inglés y el mayor embajador del Manchester United. Un campeón dentro y fuera de la cancha y un Busby Babe que abrió el camino para todos los que vinieron al United. Descanse en paz Sir Bobby❤️❤️”, escribió el exfutbolista Gary Neville.

So sorry to hear the news of Sir Bobby Charlton. The Greatest English Football player and Manchester United’s greatest ambassador. A champion on and off the pitch and a Busby Babe that paved the way for all to come at United. Rest In Peace Sir Bobby ❤️❤️ pic.twitter.com/WTkkulOijq — Gary Neville (@GNev2) October 21, 2023

“La Premier League lamenta profundamente conocer el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés”, manifestó la Premier League.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG — Premier League (@premierleague) October 21, 2023

Mientras que el Club Arsenal mencionó:

“Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Sir Bobby Charlton. Nuestros pensamientos están con la familia de Sir Bobby, sus amigos y todos aquellos relacionados con el Manchester United en este momento”.

We are deeply saddened to learn of the passing of Sir Bobby Charlton. Our thoughts are with Sir Bobby’s family, friends and everyone connected with Manchester United at this time. May he rest in peace ❤️ pic.twitter.com/C1tYUb3x0r — Arsenal (@Arsenal) October 21, 2023

