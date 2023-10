En redes sociales circula un clip que muestra el momento exacto en el que un hombre saltó al estanque Memorial del 11 de septiembre en Nueva York.

Medios locales de Nueva York, EU, dieron a conocer que un hombre de 33 años presuntamente originario de Manhattan enfrentará cargos criminales tras ser arrestado este lunes 9 de octubre, luego de que saltara a la piscina norte en el Museo Memorial del 11 de septiembre.

En el video de 27 segundos que circula en X- antes twitter-, se puede ver como el hombre se lanza en una de las dos piscinas de dos niveles (que marcan los antiguos cimientos de las Torres Gemelas destruidas en el ataque terrorista del 2001), para luego deslizarse hasta el agujero de aproximadamente 6 metros de profundidad al cual posteriormente se aventó con los brazos extendidos.

Tras ello de inmediato provocó el pánico entre los presentes, pues incluso en el filo del agujero es perceptible un rastro de sangre, el cual habría provenido de una herida en la cabeza tras aventarse desde una altura de 9 metros , al momento de caer a la cuenca del monumento.

Posteriormente, la policía de Nueva York se dirigió al lugar de los hechos esto después de responder a un llamado de la Autoridad Portuaria, quien dio aviso al salto del hombre al estanque reflejante, al cual sobrevivió y fue rescatado por los bomberos.

Hasta el momento la persona arrestada no ha sido identificada, sin embargo sorprendió a miles tras vivir a una tan fuerte caída de la cual fue atendido en el Hospital Bellevue tras el dolor de espalda y una pierna lesionada, heridas que se descartaron no ponen en riesgo su vida.

Algo que destacar, es que si bien no se ha dado con sus datos personales, un portavoz de la Autoridad Portuaria describió al sujeto como “un hombre aparentemente con trastornos mentales “.

Asimismo trascendió que, la causa que lo habrían orillado a realizar dicho acto sería por su padre, pero en lo que se descartan los motivos , los reportes indican que el individuo de momento se encuentra en custodia y se enfrentará a posibles cargos penales.

A man jumped into the reflecting pool at the 9/11 Memorial in #NYC, and the scary moment was caught on video. pic.twitter.com/8ZtgTHwbaH

— TMZ (@TMZ) October 10, 2023