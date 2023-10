Wendy: perdida pero famosa, es el nombre del nuevo reality en donde se verá a este ícono aparecer en las pantallas con el cual promete conquistar más audiencia qué anteriormente.

“Creo que la vez pasada en la casa de los famosos me abrí demasiado con el público y eso fue lo que me apoyó, lo que hizo que ganara, pero aquí en particular es más íntimo, se va a ver una parte de mi vida que no se había visto y se va a ahondar en temas que comenté durante el otro Reality”, aseguró la famosa en entrevista con 24 HORAS.

En esta nueva experiencia, Wendy Guevara aseguró que estuvo muy emocionada durante su realización pero dijo sentirse todavía más emocionada porque se pueda ver en la pantalla.

“No he visto mucho, solo vi una parte del inicio pero me gustó y yo creo que lo mejor de Perdida pero famosa será ver los testimonios de mis papás, qué cuentan desde que yo nací hasta ahora y también de amigos y amigas con los que he compartido muchos momentos en mi vida.

“Sobre todo creo que es muy sincero porque de repente me hablaban mis amigas para decirme que les habían pedido entrevistas o algo por el estilo y yo les decía que no se preocuparan qué dijeran las cosas de la forma más sincera posible, como ellos lo hayan sentido porque de eso se trata esto, de ver como me percibe la gente a mi alrededor”, agregó.

Wendy, perdida pero famosa estrenará el 5 de octubre a través de las pantallas del servicio premium de VIX primero serán sus dos episodios iniciales con estrenos cada jueves hasta su capitulo 13.

