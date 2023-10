Siguiendo con la temporada de premios de la cadena MTV se han dado a conocer a los nominados de los MTV EMA 2023 que se realizarán este año en París.

El 5 de noviembre la cadena televisiva reunirá a las más grandes estrellas de la música con actos diversos.

La cantante Taylor Swift lidera las nominaciones con siete menciones que incluyen Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Video.

Adicional a la estadounidense, Doja Cat, Maneskin, Miley Cyrus y Nicki Minaj fueron nominados en cuatro ocasiones.

Hay veintiséis debutantes nominados para la mayor celebración global de la música, con tres nominaciones para Jung Kook de BTS, Central Cee, FLO, Ice Spice y PinkPantheress obtuvieron tres nominaciones cada uno, mientras que Asake, Coi Leray, Metro Boomin, The Weeknd, NewJeans, Peso Pluma y Reneé Rapp están nominados dos veces.

Como los VMAs este año los EMAs estrenan la categoría Mejor Afrobeats en el que nominaron a Asake, Aya Nakamura, Ayra Starr, Burna Boy, Davido y Rema.

La ceremonia vuelve a París luego de 28 años y sede será el Paris Nord Villepinte. La votación ya está abierta hasta el 31 de octubre.

Aquí la lista completa.

MEJOR CANCIÓN

Doja Cat – Paint The Town Red

Jung Kook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

MEJOR VIDEO

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorila

Miley Cyrus – Flores

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

MEJOR ARTISTA

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

MEJOR COLABORACIÓN

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin’

PinkPantheress, Ice Spice – Boy’s a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez – Calm Down

MEJOR NOVEDAD

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

MEJOR POP

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

MEJORES AFROBEATS

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

MEJOR ROCK

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MEJOR LATINO

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

MEJOR K-POP

FIFTY FIFTY

Jung Kook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

MEJOR ALTERNATIVA

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

MEJOR ELECTRÓNICA

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

MEJOR HIP HOP

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

MEJOR EN VIVO

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

MEJOR PUSH

Noviembre 2022: Flo Milli

Diciembre 2022: Reneé Rapp

Enero de 2023: Sam Ryder

Febrero 2023: Armani White

Marzo de 2023: FLETCHER

Abril 2023: TOMORROW X TOGETHER

Mayo 2023: Ice Spice

Junio 2023: FLO

Julio 2023: Lauren Spencer Smith

Agosto 2023: Kaliii

Septiembre 2023: GloRilla

Octubre 2023: Benson Boone

MEJORES FANS

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

MEJOR GRUPO

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

NOMINADOS A LOS MTV EMAs 2023 EN LATINOAMÉRICA Y BRASIL

MEJOR ACTUACIÓN BRASILEÑA

Anavitoria

Kevin O Chris

Luisa Sonza

Manu Gavassi

Matue

MEJOR ACTUACIÓN CARIBEÑA

Eladio Carrion

Mora

Myke Towers

Rauw Alejandro

Young Miko

MEJOR ACTUACIÓN LATAM CENTRO

Blessd

Feid

Manuel Turizo

Ryan Castro

Sebastian Yatra

MEJOR ACTO LATAM NORTE

Danna Paola

Kenia Os

Kevin Kaarl

Siddhartha

Natanael Cano

MEJOR ACTUACIÓN LATAM SUR

Bizarrap

Duki

Fito Paez

Lali

Nicki Nicole

