“Aunque se burlan de mí, algunos, no me importa porque yo sé lo que estamos haciendo y nos está funcionando porque estamos bajando. Estamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando en esto, atendiendo las necesidades”.

Así defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su estrategia de seguridad a nivel nacional basada en “abrazos y no balazos”.

Lo anterior, durante su visita a Chalco, Estado de México, como parte de su gira de trabajo para la supervisión de Programas del Bienestar en la entidad mexiquense.

Al defender que en el país han disminuido los índices delictivos -pese a que en días recientes se han presentado hechos violentos en varias entidades- el mandatario federal destacó que la reducción se ha logrado gracias a que se han atendido las causas y dando apoyos a los jóvenes:

“Lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo para que no los enganchen y se los lleven las bandas para la delincuencia. Porque esa es la mejor manera de serenar al país. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. La paz es fruto de la justicia”.

En este último día de su gira por el Estado de México y el primer día de su último año de Gobierno, López Obrador ha supervisado proyectos del bienestar en la entidad.

Previo a su visita a Chalco, el mandatario federal estuco en Valle de Chalco en dónde pidió a la población estar tranquila:

“Decirles que tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional, No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento”.