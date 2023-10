El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que “ya quedó todo preparado” con respecto a la sucesión presidencial en 2024.

Este domingo, en el primer día de su último año de Gobierno –desde Valle de Chalco, una de las tres paradas de su último día de su recorrido por el Estado de México– el mandatario federal le dijo a los mexiquenses y a los mexicanos en general:

“Decirles que tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional, No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento”.

Y a región seguida dijo que el proceso debe ser así porque él ya no puede continuar en el poder, tanto porque no lo permite la Constitución como porque es partidario del lema maderista “sufragio efectivo, no reelección”, además de que, una vez que concluya su ciclo:

“No voy a estar, después que termine, ni de ‘jefe máximo’, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya, termino mi ciclo, me retiro porque también no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”.

Además, en una parte de su discurso, al referirse al trabajo del alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez dijo que en la actualidad, al ser el pueblo el que manda:

“No hay que olvidar que antes hacían lo que querían las autoridades, Ahora no. Ahora el pueblo trae a la autoridad, hasta al mismo presidente de México, a mecate corto, porque es el pueblo el que manda. Y es mandar obedeciendo al pueblo. Antes no había democracia, era oligarquía, que significa el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos y nada más era la fachada de democracia. Ahora no, ahora es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Este fin de semana, acompañado de su gabinete del Bienestar, y la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, el Presidente realizó una gira de trabajo por el Estado de México.

El presidente @lopezobrador_ reitera que una vez que concluya su gobierno él se va a retirar de la política, y que no puede continuar en el poder, ya que es fiel al principio de "no reelección".https://t.co/lDnbDEg0YK

📹 @LuisBaladez pic.twitter.com/rDORobibGm — @diario24horas (@diario24horas) October 1, 2023