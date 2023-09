En redes se viralizó una mujer que tras el término de su relación con su expareja decidió demoler la casa que construyó con él, para no dejársela a sus exsuegros.

Medios locales de la zona rural de Culebra, en Chancay, Perú, dieron a conocer que la mujer identificada como Yumiko Ramírez decidió hacer “añicos” la vivienda que habitaba junto con sus “retoños” luego de que su exsuegro le pidiera la casa tras el término de la relación con su hijo.

Según relató la mujer que su esposo la abandonó para irse con otra mujer y aunque no tuvo aparentemente problema alguno tras ello, con su exsuegro sí, ya que este decidió demandar para obtener la casa que ella junto con su expareja habían construido con mucho esfuerzo en su terreno.

Aunque Lorena peleó ya que también había trabajado para invertir en la casa, lamentablemente perdió la batalla legal y las autoridades determinaron que debía desalojar la propiedad.

Posteriormente, Ramírez junto a sus hijos desalojaron la propiedad, sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados ante ello,pues después mandó a demoler la vivienda con el fin de no dejarla a los padres de su expareja, quienes afirmaron que no querían que siguiera viviendo ahí porque presuntamete seguido llegaba con un hombre diferente.

“Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”, mencionó en entrevista a un medio local.

CSAS