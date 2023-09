A través de una publicación en Twitter, se ha anunciado quién será el actor que interpretará a Cregan Stark en la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’.

¡Tom Taylor ha sido elegido como Lord Cregan Stark en la segunda temporada de ‘HOUSE OF THE DRAGON’!, expresó Westerosies, sitio que se encarga de publicar las últimas noticias sobre el universo de Juego de Tronos.

Probablemente el nombre de Tom Taylor no te parezca familiar, pues se trata de un actor británico muy joven que ha participado en películas como “La torre oscura”, “Nacido para ser rey” y “Doctor Foster”, entre otras, por lo tanto, participar en esta exitosa serie será muy bueno para su carrera.

El personaje que interpretará Tom Taylor jugará un papel muy importante en esta segunda temporada, ya que será un lord que se mantendrá fiel a la causa de Rhaenyra Targaryen por recuperar el Trono de Hierro, el cual le fue arrebatado por su hermanastro Aegon II Targaryen. Por su apoyo a la princesa Targaryen, este después será recompensado convirtiéndose en La Mano del Rey Aegon III.

El nombre del primer episodio de la temporada 2 ya ha salido a la luz y es ‘Un hijo por un hijo’. Con este nombre los fans ya se pueden imaginar de que tratará, pues recordemos que la primera temporada concluyó con la muerte de uno de los hijos de Rhaenyra, después de que estos viajaran a distintos reinos para conseguir el apoyo de sus señores.

La segunda temporada aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que sea el próximo año. De acuerdo con Ryan Condal, showrunner de la producción, “la nueva temporada incluirá más guerra”.

“Esta serie trata mucho sobre una casa que se desgarra a sí misma desde adentro. Ahora que todas esas piezas se han colocado sobre el tablero, estoy muy emocionado de contar el próximo capítulo, para ver qué sucede ahora que Viserys se ha ido y ya no controla las cosas“, expresó Ryan Condal.

