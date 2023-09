El trío mexicano, Hello Seahorse!, cambia por completo su estilo al presentar su nuevo álbum “Hiper”, material que es más electrónico y que presentarán en el Pepsi Center WTC el próximo 5 de octubre.

El álbum planea llevar a una forma viva y más personal las emociones del público, presentando en 10 canciones los sentimientos más crudos que hay en el humano, dando un camino por la nostalgia, la felicidad por vivir, el enojo y muchas más.

Hello Seahorse! se ha reinventado para evolucionar como artistas, a pesar del riesgo que conlleva, decidieron llenar de sintetizadores, un sonido atmosférico y lucido, esta nueva etapa inspirada en la música electrónica de finales del siglo pasado.

“Este disco habla sobre la transformación del sonido dentro y fuera de la banda” comentó en conferencia de prensa, Denise Gutiérrez, vocalista de la agrupación.

Igual mencionaron que este nuevo álbum llegará en formato físico, discos e incluso vinyl, para mantener la tradición de la música latente.

Hablando de la presentación que tendrá la terna como parte de su gira HIPER TOUR 2023, mencionaron que será un show sin igual, completamente diferente a todo lo antes visto en los 18 años de trayectoria de Hello Seahorse!.

En este concierto habrá la llegada de invitados especiales que acompañarán a la banda en esta travesía de electrónica, así como la aparición de Dear Boy como talonero en esta noche mágica.

El próximo show presentará el nuevo material del trío mexicano, pero igual contará con un remixeado de las canciones clásicas de la agrupación, rediseñando éxitos antiguos para darles vida al estilo eléctrico que muestra Hiper.

“No tocaremos Hiper completo, porque lo estamos presentando y le vamos a dar su lugar, pero también le daremos lugar a las canciones que la banda quiere escuchar […] ahora nosotros les daremos las canciones, pero con un sonido más encaminado a lo que es Hiper. Incluso podría decirse que son como remixes” mencionó Bonnz, miembro de la banda.

Sin embargo, la vocalista comentó que por el momento Hello Seahorse! se alejará de las colaboraciones e incluso podría tomarse un tiempo, ya que ella planea concentrarse en su carrera como solista, así como cada miembro tiene sus propios proyectos que no pueden abandonar.

“Estoy pensando en darme de baja un tiempo de las colaboraciones. Me interesa pensar en otras cosas, en un material personal que he estado trabajando […] los tres ahora somos Hello Seahorse, pero cada quien afuera hace sus propias cosas” sentenció la vocalista.

No cabe duda sobre la nueva etapa a la que Hello Seahorse ha entrado, no solo de forma musical, sino de forma profesional.

EAM