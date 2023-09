Un nuevo escándalo se le acaba de venir a Microsoft, cuando parecía que las cosas iban saliendo a flote tras la autorización para la compra de Activision-Blizzard, la noticia de una fuerte filtración de documentos pone en jaque a la empresa estadounidense, esto más que nada por la información que habla de Xbox y los futuros planes de Microsoft.

De entrada en estas filtraciones se da a conocer el lanzamiento de una nueva consola perteneciente a la familia “Series X” para 2024, con especificaciones técnicas e imágenes de su posible diseño, se menciona que esta consola será tipo cilíndrica, además de que abandonará el uso de discos, por lo que todo será ahora a partir de la nube, esta consola llegaría con un nuevo mando de juego.

Aunado a esto, se menciona que para el año 2028 habrá una nueva generación de consolas, las cuales, al igual que el proyecto que lanzará próximamente PlayStation, se apoyará en el uso de IA para que los jugadores puedan tener una mejor experiencia usando sus juegos favoritos desde la nube y que la latencia no sea un problema durante el juego, sobre esta nueva generación de consolas no se brindaron especificaciones.

La tercera filtración, y probablemente la de mayor peligrosidad, es la que trata sobre los objetivos en mente que se ha planteado Microsoft, luego de la victoria para la adquisición de Activision-Blizzard, los directivos se han planteado seriamente la compra de otras compañías, tales como Nintendo y Valve.

Esto sería una terrible amenaza no solo para PlayStation, sino también para los estudios de videojuegos independientes, ya que estas compras reducirían la competencia a nivel mundial y volverían a Xbox un agente económico preponderante, lo que se traduce en la cercanía de volverse un Monopolio.

Hasta el momento, la empresa no se ha posicionado al respecto de esta información filtrada, pero el Organismo de Mercado en Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) afirmaron que no se trató de un ataque cibernético, sino de un error interno a la hora de cargar la información a sus servidores.

this is the biggest Xbox leak in history. Bigger than the Fortaleza leak that detailed the Xbox One, simply because this includes Microsoft’s hardware and platform strategy, unredacted internal communications, and more. You don’t usually see this much leak https://t.co/USTJd88Sim

— Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023