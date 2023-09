El halo que envuelve a las producciones de A24 ya trae consigo un dejo de fantasía que no deja indiferente. Con cintas como Hereditary, Beau is Afraid y Everything Everywhere All At Once su legado en su corto tiempo de vida es innegable. Ahora se suma a esa lista la nueva cinta de Kristoffer Borgli (A Place We Call Reality), Dream Scenario, protagonizada por el multifacético Nicolas Cage, quien recibió elogios interminables en el Toronto International Film Festival (TIFF).

Te puede interesar: ¡Emocionante! Te decimos quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2023

La cinta, que navega entre la comedia y el thriller, cuenta la historia de Paul Matthews (Cage), un profesor que no destaca ni por equivocación ni en su profesión ni en su vida personal, pero que de un día para otro se convierte en una especie de celebridad, pues comienza a aparecer en los sueños de absolutamente todos. (Sí: cualquier analogía para con la fama esta de la actualidad es mera coincidencia.)

La cinta, escrita también por el mismo Borgli, producida por Ari Aster, Lars Knudsen y el mismo Cage (Pig) y protagonizada además por otros rostros como Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Kate Berlant, Dylan Baker y Dylan Gelula está programada para estrenarse el 10 de noviembre del presente año en EEUU, apenas dos meses después de su estreno en Toronto.

El también director de Sick of Myself parece traer a juego aquella máxima de Andy Warhol, quien declaraba que “todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama”. Aunque acá, sin embargo, según lo que se ve en este avance, reviente en una catártica interpretación por Cage, quien da vida a la perfección a un hombre que debe encontrarse en todos los rincones de una sociedad que un día es capaz de cualquier cosa y en el siguiente instante ya no quiere saber nada.

Mira aquí el tráiler: