Experiencia Humana es el nombre del más reciente álbum del cantante Fer Soberón. Su segundo larga duración muestra una evolución del cantante mexicano pues un “encerrón” en el campo lo inspiraron a ver lo que verdaderamente importa.

“Después de presentar mi primer álbum (Mosquito bonito) sigue una evolución y me doy cuenta de hacía donde quiero llevar el proyecto. Me fui a encerrar unas semanas al campo y escribir canciones para saber qué es lo que quiero presentar al público”, declaró en entrevista con 24 HORAS.

Y en los años de carrera que lleva, Soberón también lanza este material basado en el amor y los placeres de la vida.

“(con esto) Es llegar a entender que lo que verdaderamente importa es el amor. Las vivencias que se convierten en experiencias más adelante. Esos placeres simples como saludar a las personas y más son las que importa, son las que se vuelven energía”, agregó.

Previo a presentar su proyecto, Fer Soberón estudió ópera ya que a su corta edad cantaba en todos lados. Además de que él podía bailar temas pop y rock clásico.

“Mi papá me mete a clases a los 11 años y no me querían porque mi voz no había evolucionado y estudiar opera me ayudó. Desde que tengo uso de memoria me gusta todo tipo de música, me gusta moverme. Te bailaba desde Paulina Rubio hasta Fleetwod Mac. Siempre tuve en mi cabeza el presentarme en los escenarios”, recordó.

La música de Fer la define como una mezcla entre lo latino y alternativo ya que ha lanzado pop. bossa nova, reggae y más géneros que considera “música pegajosa y alegre”.

¿Quieres conocer más de él? Checa la entrevista a continuación.

