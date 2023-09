A través de una publicación en X, la banda confirmó el fallecimiento de su vocalista Steve Harwell a los 56 años.

El vocalista de Smash Mouth, conocida por su éxito All Star, fallecería hoy 4 de septiembre a causa de una insuficiencia hepática, según su manager.

Después de rumores y especulaciones sobre el estado del cantante, quien desde ayer presentó complicaciones de salud, la banda confirmó su fallecimiento mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

En este post se ve una fotografía de Harwell con su fecha de nacimiento y fallecimiento, respectivamente, acompañada de un texto, en el que la banda le dedicó unas palabras:

“Steve Harwell era un americano original. Era más que una persona real que subió al cielo como una vela romana. Steve será recordado por su carácter firme y su apasionada determinación para alcanzar las alturas del estrellato pop. Descansa en paz, sabiendo que te dirigirás a las estrellas y alcanzarás tu objetivo. Descansa tranquilo”, se lee en el texto.

Steve Harwell was a true American Original. A larger than life character who shot up into the sky like a Roman candle. Steve will be remembered for his unwavering focus and impassioned determination to reach the heights of pop stardom.

