Una de las primeras bandas mexicanas en hacer rock alternativo e independiente dentro de la escena nacional es La Barranca, y celebrará 28 años de historia musical el 9 de septiembre en un importante foro de la Ciudad de México, asegura su fundador José Manuel Aguilera.

“Cuando inició La Barranca éramos un dúo, luego un dueto y finalmente una banda, pero no empezamos como un grupo de amigos de la secundaria que crecen con su música y graban y triunfan, nosotros ya éramos músicos que nos conocimos haciendo música en proyectos anteriores y el concepto de la banda no sería estático, por eso han rotado tantos compañeros y me di cuenta que me gusta trabajar con gente joven, siempre traen visiones nuevas, ideas y formas de trabajar diferentes”, recordó Aguilera en entrevista con 24 HORAS.

Pero el tiempo para el compositor no es lo más importante, para él es el repertorio lo que cuenta en una trayectoria.

“Los 28 años no se sienten del todo porque uno los vive en su cotidianidad, es como el reflejo en el espejo, uno no se da cuenta de cómo cambia hasta que ve una fotografía suya de hace años, así pasa con la banda, es en los aniversarios cuando uno de verdad voltea y ve en retrospectiva lo que ha hecho, pero de nada sirve tener 28 años y tener un disco, lo que cuenta es el repertorio, el voltear y ver cuántas canciones hemos hecho, cuantos discos, cuantas canciones nunca grabamos, para mí eso es lo que se me hace realmente rico en una banda”, contó el guitarrista.

Cabe destacar que el autor de Cuervos cumple 28 años con La Barranca, sin embargo, lleva bastantes años más como músico y admite que hay veces que la creatividad se ve frustrada.

“Aún me enfrento algunas veces a la página en blanco y es que ha cambiado la forma en que veo el cómo hago las cosas, sigo haciéndolo con pasión pero ahora lo hago también como una necesidad porque es a lo que me dedico, de lo que vivo y hay veces en que cuesta mucho trabajo resolver canciones y de alguna u otra manera debo encontrar cómo hacerlo, incluso si hay que despejar la mente componiendo otra canción.

“Lo cierto es que trato de componer constantemente, no me gusta dejar que las cosas se oxiden, así que todo el tiempo estoy con mi guitarra o escribiendo letras. Debo decir que hay algunas canciones de las que a veces no me acuerdo y no me refiero a que se me haya olvidado cómo tocarlas, más bien, se me olvida que existen”, destacó.

El regreso de La Barranca al Metropólitan tiene lugar un año después de un concierto especial que dio la banda en el mismo foro, por eso aseguró el músico que en esta ocasión será diferente.

“Creo que habrá alguna persona que repita fecha definitivamente y bueno, no quiero defraudarlos tocando lo mismo que la vez anterior, esa vez fue tocar porque regresamos de una pandemia y esta vez sí es por un aniversario, así que me he echado un clavado en el repertorio y creo que nos podemos dar el lujo de tocar canciones que tienen años que no suenan en vivo y también tocar cosas nuevas”, dijo Aguilera.

“Cuando empezamos jamás pasó por mi cabeza que algún día La Barranca cumpliría 28 años y mucho menos que estaríamos festejando estos años en el Metropólitan, me emociona haber podido seguir mi sueño de la música y seguir en ello”, finalizó.

La Barranca se presentará el 9 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

