El piloto mexicano Checo Pérez se accidentó durante la Práctica Libre 2 del GP de Italia en el circuito de Monza; se la llevó Carlos Sainz.

Malas noticias para los fanáticos del piloto Checo Pérez debido a que el mexicano sufrió un accidente dentro de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia que se llevó a cabo esta mañana de viernes en el circuito de Monza.

El anterior incidente ocurrió cuando Pérez tomó una curva de alta velocidad, pese al impacto contra la barda del circuito, el corredor pudo salir de su RB19 por su propio pie sin algún daño de gravedad que le pudiera impedir participar el próximo domingo en la competencia.

Cabe mencionar que pese al accidente se le vio a Checo muy seguro, incluso superó a su compañero Max Verstappen en la segunda Prueba, sin embargo, quedó detrás de los Ferrari.

An early end to FP2 for Checo #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/aeemYFoAIi

Después del inconveniente el mexicano pudo posicionarse en el tercer lugar de estas Prácticas, por lo que tratará de mantener este ritmo para poder recibir de la mejor manera el Gran Premio de Italia.

Ferrari, McLaren and Red Bull not leaving any scraps in second practice#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/XdFZPkQb2h

— Formula 1 (@F1) September 1, 2023