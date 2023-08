La tienda de manualidades y bisutería, Fantasías Miguel, tras el ‘hype’ por la visita de Taylor Swift a la CDMX decidió lanzar kits para crear las famosas “friendship bracelets”.

La famosa tienda mexicana de manualidades, Fantasías Miguel, causó furor en redes tras sumarse de una manera “increíble” a la Swiftmania, pues sin dejar de lado su giro mercantil, lanzó un kit para que fans de Taylor crearán las codiciadas “friendship bracelets”-brazaletes de la amistad.

Dentro del kit para la creación de estas pulseras que ayudan por lo general, a formar los nombres de los álbumes o canciones de la cantante, la tienda de manualidades agregó hilos de diversos colores, cuentas de letras y números, elásticos y “abalorios” de estrellas, flores, corazones y otros.

Asimismo, puso a la venta, antifaces de pedrería para que las y los fans acompañen su make-up.

Todos estos productos están agrupados en una sección dedicada a la cantante, con el fin de que fans puedan realizar un buen outfit para alguno de los cuatro conciertos que ofrecerá Swift en el Foro Sol.

Tan es así que, hay letreros con la imagen de la cantante y mensajes que dicen:

“Bienvenidas swifties, consigue aquí todo para el concierto”.

¿De donde surgió la idea de las ‘friendship bracelets’?

Este artículo que te remonta a los accesorios que acompañaban los outfits de los 2000, se pusieron de moda de nuevo tras la frase “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se traduce como “Haz las pulseras de la amistad, disfruta el momento y saboréalo”.

De la canción “You’re on Your Own, Kid”, perteneciente al álbum Midnights, que lanzó Taylor Swift en 2022.

Y, tras ello, los fans han creado estas pulseras para simbolizar la amistad y los lazos construidos bajo el amor compartido por ella, asimismo, tras los colores que se ocupan para su creación que en su mayoría son: verde, amarillo, naranja, morado , negro, rosas y otros, se vislumbrar cada una de las 10 “Eras” de la intérprete de Shake It Off.

✨🎶Swifties ¿ya están listas para brillar en el concierto y vivir esta era?🎶✨

