Académicos de la Universidad Iberoamericana (IBERO) señalan que la gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, se convirtió en el fenómeno más grande en la historia de la cultura pop.

La Mtra. Claudia Arruñada, académica del Departamento de Comunicación de la IBERO, tras una entrevista que dio a medios de dicha institución a la que pertenece, refirió que la gira “The Eras Tour” de la cantante estadounidense, Taylor Swift, es el “mayor espectáculo pop que se ha hecho hasta la fecha”.

Lo anterior, tras el fenómeno que causó la noticia de la visita de la intérprete de ‘Bad Blood’ a la Ciudad de México por primera vez, para ofrecer cuatro conciertos en el Foro Sol, los cuales han sido sold out.

Ante esto, la académica señaló que de salir mal dichos shows dadas las circunstancias climatológicas -fuertes lluvias- que se han hecho presentes en los últimos días en la capital, podrían provocar la molestia en miles de fans,conocidos como Swifties ,ya que dichas presentaciones fueron tan codiciadas que, ante cualquier error, puede meter en problemas a la grandes empresas organizadores de eventos musicales como Ocesa.

‘The Eras Tour’, que comenzó en marzo en EU, tanto fue su éxito que de acuerdo con especialistas dejó una gran derrama económica, tan es asi que con esta se podría evitar una segunda recesión del país americano.

Asimismo, la también experta en Publicidad y Marketing, mencionó que dado el fenómeno, este debería de explorarse desde varios puntos, con la finalidad de entender los porqués de este furor que comenzó a principios de junio y que hasta este 27 de agosto aparentemente terminará.

Swifties al rescate

A diferencia de otros eventos, para las cuatro fechas de Swift fue necesario registrarse del 2 al 7 de junio en el sitio de fan verificado de Ticketmaster, un sistema que según la empresa iba a “ayuda a filtrar a bots y revendedores para priorizar a que lleguen a manos de los fans”.

El registro se vincularía con una cuenta existente de Ticketmaster y sería confirmado a través de un código vía SMS.

Sin embargo,esto en lugar de ser benéfico para los fans fue perjudicial ya tras las restricciones muchos se quedaron sin boletos, pero muchos dieron muestra de su nobleza y utilizaron sus espacios comunitarios para compensar estas situaciones negativas y dar a acompañamiento a quienes comparten sus gustos musicales y así pudieran ser parte de esta experiencia, señaló Arruñada.

De igual manera, enfatizó que este “modelo de ticketmaster” no solo está caduco, sino que también está corrupto, es terrible y ha ido en decadencia, y ante eso no se hace nada más que pasar a dañar a los fans de los artistas.

Tal y como sucedió durante la presentación de Bad Bunny, donde muchos “usuarios” se quedaron sin poder entrar a ver al ‘conejo malo’ debido a que muchos tickets se clonaron y aparte hubo sobreventa de los mismos.

Por otro lado , la especialista señaló que en este fenómeno también ha sobresalido debido a que los fans celebran la “deconstrucción” de la cantante.

Ya que, a lo largo del tiempo estos han observado como Taylor, ha madurado muchísimo, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Tú veías a una Taylor Swift muy delgada y no es porque fuera su constitución, es porque estaba famélica, porque no estaba comiendo, porque la presión causada por todo lo que tenía alrededor de su carrera, que no estaba en sus manos. Estamos presenciando una deconstrucción, estamos viendo a una persona que dice ‘ésta soy yo y me doy la posibilidad de sentirme cómoda conmigo’; la ves súper fuerte, la ves que se expresa y se desenvuelve con mucha energía, y te das cuenta que no está lista para alejarse de la música, aún teniendo las posibilidades económicas de hacerlo”.

En tanto que, Claudia Arruñada, enfatizó que es importante voltear a ver todo lo que ha dejado a su paso Taylor con su Swiftmania, ya que muchos junto a ella se superaron y crecieron en varios ámbitos de su vida a través de sus canciones, las cuales no son rebuscadas sino que son temas que dicen lo que dicen y se a cabo.

“Las canciones de Taylor Swift son muy interesantes porque, aunque hacen oda al amor y al desamor, también son muestra de una historia de evolución: “y empieza desde Shake It Of’ y cosas que son como muy relajadas, muy de joven, y va avanzando hasta abordar el proceso de crecer, de caer y levantarse, y de la salud mental”.

