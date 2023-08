Prime video, sorprendió a los fans de Taylor Swift tras el pequeño adelanto de ‘Look What You Made Me Do’, el nuevo tema de la cantante, el cual será parte del soundtrack de la serie ‘Wilderness‘.

Este miércoles a través de las cuentas oficiales de Prime Video se liberó el primer terser de la serie Wilderness que está basada en la novela homónima de B.E. Jones y que llegará el próximo 15 de septiembre.

Algo sorprendente de este adelanto es que también se presentó el primer vistazo de la nueva versión del tema ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift.

Y es que, las sorpresas con la cantante estadounidense, quien pisará tierras mexicanas por primera vez este miércoles no paran es por ello que aprovechando el furor del momento, en la serie que será protagonizada por Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson y Eric Balfour, se escucha cómo sonará este tema el cual formará parte de ‘Taylor´s Vesion’, el próximo álbum regrabado de Swift.

Este recopilará grandes éxitos, así como nuevas canciones que, en su momento, Taylor grabó para los discos originales y no llegaron al repertorio final. Se contempla que este salga a la venta el próximo 27 de octubre.

Esta canción que sin duda será un éxito, permitirá musicalizar algunas escenas de la serie que girará en torno a una relación de infidelidad y sus consecuencias para sus protagonistas.

Pues, según la sinopsis de la serie,esta contará la historia de Liv y Will, un matrimonio británico que mantiene una vida glamorosa en NY, sin embargo, todo se vuelve oscuro cuando Liv descubre que su pareja le está siendo infiel.

Dicha situación le rompe el corazón a la protagonista, pero a la vez le da el valor para emprender un viaje que la “haga olvidar” de la situación y a la vez que le permita vengarse de lo que su esposo le hizo.

En tanto que, si no quieres perderte de esta drama y de como sonará el nuevo tema de Taylor, te invitamos a estar pendiente del catálogo de Prime , por el momento te compartimos a continuación el primer tráiler de esta serie:

Another day another drama, but all she thinks about is karma…. Your first look at #Wilderness, featuring “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” by @taylorswift13 coming to Prime Video on the 15th September 🐍 pic.twitter.com/XXAPFQkfui

— Prime Video UK (@primevideouk) August 23, 2023