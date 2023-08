El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, sorprendió a sus fans en redes tras anunciar que probablemente se retire de los escenarios por un tiempo.

En el marco de su cumpleaños número 30, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme a través de una publicación en Instagram dio a conocer a sus seguidores y medios que tras las vicisitudes que ha vivido a lo largo de su corta pero exitosa carrera en la industria musical, tiene contemplado presuntamente retirarse por un tiempo de los escenarios.

En la publicación en la que el intérprete de “En tu perra vida” anexó un par de imágenes sobre su presentación en Costa Rica y de su festejo de cumpleaños, Caz , antes que nada mencionó que su presunto retiro se debe a que la meta que se puso en un principio junto a su banda ya se cumplió por lo que es necesario un “descanso”.

Pues señaló que aunque logró el éxito no solo nacionalmente sino internacional, en su camino hubo situaciones que le hicieron perder su estabilidad emocional, lo cual no solo lo afectó profesionalmente sino en su vida.

Eduin señaló que perdió muchas cosas de las cuales no van a volver, por eso decidió poner en una balanza todo para regresar a pensar en él, con el único propósito de sentirse bien consigo mismo.

En tanto que, presuntamente ahora sí es inminente su retiro tal y como se venía rumoreando.

“Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país Costa Rica

Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, escribió



Asimismo enfatizó que, aunque se retire aparentemente un tiempo, no será el fin de Grupo Firme ,pues incluso no se volverá solista.

Te podría interesar: Demandan a Lizzo por acoso sexual y crear ambiente hostil entre su equipo

Y finalizó mencionando que, solo cumplirá con las últimas tres fechas pactadas.

“No es el fin de grupo firme no me voy hacer solista solo me estoy despidiendo por que a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida.

GRACIAS FAMILIA”.



CSAS