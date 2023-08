Considerado como uno de los mejores porteros en la historia del futbol mundial, campeón del mundo en 2006 y leyenda viviente de la Juventus, Gianluigi Buffon estaría por anunciar su retiro profesional de las canchas en los próximos días.

De acuerdo con reportes del periodista Fabrizio Romano, el arquero italiano de 45 años, que militó en el Parma en la última temporada de la Serie A, estaría por anunciar a los medios de comunicación su retiro oficial como jugador profesional de futbol, diciendo adiós a una carrera de más de 20 años.

Gianluigi Buffon debutó profesionalmente como jugador el 19 de noviembre de 1995 con el Parma FC, equipo en el que se formó y que sería encargado de colocarlo en el ojo mundial de los aficionados, ahí lograría ganar una Copa Italia, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Italia, sus grandes actuaciones lo catapultarían a la elite mundial.

Para la temporada 2001-2002 llegaría a la Juventus, equipo en el que hizo la mayor parte de su carrera y en el que viviría tanto grandes momentos como otros muy oscuros, con la vecchia signora conquistó diez Serie A, cinco Copas de Italia, seis Supercopas de Italia además de un ascenso a la primera división.

Además de haber perdido dos finales de Champions frente al Milán y al Barcelona, Buffon también vivió parte del escándalo del “Calciopoli”, evento en el que se descubrió amaño de juegos por parte de la Juventus y que orilló a su descenso en la mesa a la Serie B, además de retirarle varios Scudettos.

Pese a que nunca pudo conseguir el máximo trofeo a nivel de clubes en Europa, pudo saborear la gloria mundial en Alemania 2006 junto a la última gran generación de jugadores italianos, además de haberse sumado a la lista de jugadores que disputaron cinco copas mundiales.

La edad sería uno de los factores por las que Gianluigi Buffon estaría tomando la decisión de decir adiós a las canchas, sin lugar a dudas estaríamos despidiendo a uno de los mejores porteros de toda la historia.

