Dos mujeres protagonizaron una pelea durante los créditos de la película Barbie.

El hecho habría ocurrido en una sala de cine de Brasil y quedó registrado en video.

En las imágenes se observa a una mujer sobre el pasillo y una más subir la escalera.

Al encontrarse en el mismo escalón, una de ellas golpea a la otra en el rostro, haciéndola caer sobre las butacas.

Tras levantarse se quita un zapato e intenta defenderse, pero es separada por un hombre.

La causa de la agresión se desconoce, aunque según redes sociales se habría originado debido a que una de las mujeres permitió que su hijo viera Youtube durante la película.

“Se desata una pelea al final de #Barbie en Brasil, supuestamente debido a que una mujer trajo a su hijo y le permitió ver YouTube durante la película”, escribió la cuenta @PopBase.

Barbie es protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie; su estreno fue el 20 de julio y desde entonces ha causado furor en los cinéfilos.

A fight breaks out at the end of #Barbie in Brazil, reportedly due to a woman bringing her kid and letting them watch YouTube during the movie. pic.twitter.com/G3eBKUTto9

— Pop Base (@PopBase) July 25, 2023