Usuarios en redes con memes y comentarios han reportado las fallas que han presentado a la hora de consultar los resultados de la UNAM.

La mañana de este miércoles diversos usuarios en redes han externado las fallas que han tenido a la hora de consultar los resultados del pase reglamentario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con lo informado por la Universidad anteriormente, los aspirantes podrán consultar estos resultados a partir del 26 de julio y durarán hasta el 4 de agosto, sin embargo, desde muy temprano han mencionado que no han podido acceder a la página.

Es por ello que Twitter se inundó de críticas y memes hacía la escuela, exigiendo que lancen los resultados de los alumnos para que puedan conocer su nueva escuela a la que pertenecerán.

Algunas de estas quejas son las siguientes:

“Literal el wey de la UNAM q le tocaba subir los resultados del pase reglamentado a las 00:00”.

Literal el wey de la UNAM q le tocaba subir los resultados del pase reglamentado a las 00:00 pic.twitter.com/fAjuEqcXRk — Martecito (@BrayanxMartz) July 26, 2023

“Ya es 26 de julio, no la friegues UNAM, ya da nuestros resultados del pase reglamentado”.

Ya es 26 de julio, no la friegues UNAM, ya da nuestros resultados del pase reglamentado pic.twitter.com/8sXInWUZVO — Chupifrut14 (@adcagudy) July 26, 2023

“Ya me desperté y siguen sin salir los resultados ok unam”.

ya me desperté y siguen sin salir los resultados ok unam👍🏼 https://t.co/yNH5I6SWVk — sea, swallow me (@kiaragzzz28) July 26, 2023

“Todos al entrar a la página y ver qué todavía no suben los resultados de la unam”.

Todos al entrar a la página y ver qué todavía no suben los resultados de la unam pic.twitter.com/nvqF09ff1M — kattyyjh (@nerakyjh) July 26, 2023

“Yo viendo que ya es 26 de julio y todavía no salen los resultados del pase de la UNAM”.

Yo viendo que ya es 26 de julio y todavía no salen los resultados del pase de la UNAM pic.twitter.com/DMwEKr1k39 — NaoUH (@NaomiUH24) July 26, 2023

“Pues no me trajo nada la UNAM y eso que sí me dormí”.

pues no me trajo nada la UNAM y eso q si me dormí 😪 — Mar ✧₊˚✩ (@__maaaaar__) July 26, 2023

“Los de la unam encargados de subir los resultados del pase”.

Los de la unam encargados de subir los resultados del pase pic.twitter.com/64GLkuB7bG — Ixhel Alondra Pérez Fuentes (@IxhelPerez) July 26, 2023

“¡Ya publica los resultados del pase reglamentado!”.

¡Ya publica los resultados del pase reglamentado! pic.twitter.com/IwKsqvUp1Z — MENA Q (@menaquiroz) July 26, 2023

Hasta el momento la UNAM no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los aspirantes podrán consultar sus resultados cuando estén listos en el portal “TU SITIO” en donde deberán colocar su respectiva cuenta y NIP.

