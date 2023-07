¡No estamos soportando! Wendy Guevara una vez más acaparó la atención de los televidentes tras el romántico mensaje que le dedicó a Marlon desde su estancia en La Casa de los Famosos.

Luego de que Marlon Colmenarez compartiera hace unos días en sus historias de Instagram las imágenes de un ultrasonido que dio indicios de que sería papá próximamente, el también cantante y modelo, en un video desmintió el rumor por el cual en un primer momento internautas se mostraron molestos tras pensar que le era “infiel” a Wendy.

En el video de 2:13 min el supuesto novio de la integrante del clan de Las Perdidas mencionó:

“People , ya hablando de los que muchos están diciendo de que si voy a ser papá o no , se los voy a decir aquí rapidito, están mal de su cabeza, solo porque mostré un closet con ropa de niño y puse ‘que emoción’ , no dice que voy a hacer papá .

El papá de ese niño es el vecino de mi casa y yo fui a su casa y vi el closet , a mi me encantan los niños y quisiera ser papá pero creo que me falta un poquito de tiempo, pero subí el video mostrando las cosas solo porque me dio mucha emoción, solo eso”.

Sin embargo, pese a la polémica que causó por la historia en su cuenta de “IG” que ahora puso privada por los comentarios “negativos” que le habría hecho, Wendy sin tener conocimiento de ello, le dedicó este viernes un mensaje a quien presuntamente es su pareja sentimental pues hace unas semanas hasta le llevó flores desde un helicóptero.

Con botellas de agua , latas de refresco y con la ayuda de Emilio Osorio y Nicola Poncella escribieron la frase:

“Te Amo Marlon”

Seguido de ello, la influencer originaria de León Guanajuato mencionó:

“Ay Marlon, te amo, te quiero mucho y te extraño, ojalá que los que me están viendo de Telegram, le pongan este mensaje a Marlon que lo amo y lo quiero, te quiero Marlon, mucho, te extraño papi”, expresó muy emocionada la “patrona de patronas”.

Como era de esperarse el clip que captó el “romántico mensaje” rápidamente se viralizó, aunque no tanto de manera positiva pues internautas no tomaron nada bien este mensaje, ya que aseguran que Marlon no quiere a Wendy y solo le muestra “cariño” por interés.

“Wendy bájate de esa nube , el no te pela”

“Esta no entiende que no la quiere pero se aferra”

“Ese es el claro ejemplo de cuando alguien se encula con alguien y al otro le vales verga”.

“Mi amiga la aferrada”.

Nadie: Neta nadie: ABSOLUTAMENTE NADIE: Nicola, Wendy y Emilio a las 4 am:… 😂😂😂

pic.twitter.com/967EPFvIMU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 22, 2023

