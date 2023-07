Un joven denunció haber sido víctima de acoso en redes sociales por la forma en que fue vestido al estreno de Barbie.

Por medio de un video difundido en la cuenta de TikTok @jess.alievno, Ernesto relató que los comentarios hacia su persona surgieron tras la difusión de fotografías en la que aparece.

“El día de hoy fui a ver la película de Barbie, así como me estás viendo me fui vestido, no tengo nada anormal, los que me conocen saben que así me visto a diario.

Pero una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron, lo que más me lastima es que una página así de sería, una página de noticias me tome fotos de mi trasero, que me tome fotos de atrás con afán de hacer burla y sin mi consentimiento dentro de un negocio”.

El joven señaló que recibió mensajes de su familia y amigos antes de abandonar la sala de cine para advertirle sobre las burlas, además de que la página borró las instantáneas momentos después.

“Me siento triste y vulnerable, no me afectará tanto porque tengo la fortaleza de salir, pero esta noche no duermo tranquilo (…) Lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente, es el hecho del que se dice ser reportero me tomara esas fotos.

Ya han borrado las fotos, se tardaron aproximadamente una hora, pero con eso tuvo para que muchas personas las rescataran e hicieran sus memes, hoy me están afectando. Exigo respeto hacia mi persona”.

Ante la denuncia, la página Noticias Sur de Texas & Matamoros ofreció una disculpa “por los inconvenientes ocasionados a raíz de una galería fotográfica que se subió por el estreno de la película Barbie”.

Además, rechazó que la intención fuera generar burlas o memes: “Las fotos fueron tomadas grupalmente y personas malintencionadas las recortaron e hicieron zoom”.

RM