Una cámara de seguridad registró el momento en que una fuerte explosión en Johannesburgo, Sudáfrica partió en dos una calle.

La detonación ocurrió la tarde del miércoles y dejó una persona muerta y al menos 48 heridas, informaron autoridades locales.

En el video compartido por el reportero Jorge Becerril en su cuenta de Twitter (@MrElDiablo8), se observa a varios vehículos volar y personas correr tras la explosión.

La causa del estallido se desconoce, aunque habría sido generado por una fuga de gas cuyo origen aún no se identifica.

Según información de la agencia Associated Press (AP), autoridades llevaron a especialistas para determinar qué tuberías o cables subterráneos había en el área y si había amenaza de otra explosión.

Mientras que Robert Mulaudzi, portavoz de los Servicios de Manejo de Emergencia de Johannesburgo, señaló que un cuerpo fue recuperado durante una búsqueda nocturna.

“#41 otros pacientes tratados por lesiones graves a menores en la escena y luego transportados a varios centros de atención médica para recibir atención médica adicional”, escribió en su cuenta de Twitter.

Joburg CBD Explosion Update: Body recovered by @CityofJoburgEMS Firefighters,#41 other patients treated for serious to minor injuries on scene and later transported to various health care facilities for further medical care. @CityofJoburgZA @CoJPublicSafety #JoburgBravest pic.twitter.com/cExwlrlJ08

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) July 20, 2023